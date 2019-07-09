Не збудуєш житло – спатимеш під зорями. На Львівщині стартував табір Загублені

На Львівщині у селі Ямельниця стартував незвичний табір із ще з більш незвичною назвою Загублені. 30 сміливців віком від 14 років на два тижні покинули власні домівки, аби опанувати навички виживання у дикій природі. Тут їх навчають протистояти стихії, з підручних засобів будувати дах над головою та готувати їжу на вогні.

За кілька десятків кілометрів від цивілізації, далеко в горах розпочинається ранок у таборі Загублені. Шикування, молитва та виконання гімну – а далі кожен розбігається по своїх таборових справах, хтось сніданок на вогні готувати, хтось освоювати нові ремесла, а хтось із підручних засобів житло облаштовувати. Адже правила тут прості: не збудуєш помешкання – спатимеш під зорями.

У перший день таборування дітей ділять на кілька груп-сімей. Разом вони готують сніданок та обід, вечеря в них спільна – з ватрою та співами.

Читайте: Патріотичні дитячі табори на Черкащині: особливості та ціни

На умови ніхто не скаржиться. Попередньо кожен з учасників проходив відбір та співбесіду. Усіх попередили, що на них чекає: відсутність комунальних вигод, зв’язку та далеко від рідної домівки.

Дітей тут майже 30 ,та сумувати їм ніколи. За два тижні кожен може випробувати себе в певній професії: стати гончарем, нічним охоронцем табору чи пекарем.

У таборі немає важких тренувань та фізичних навантажень, лише екстремальний відпочинок у дикій природі.

Зате тут справжня школа виживання, після якої ваша дитина здолає будь-які труднощі.

До слова, галицькі субтропіки: скільки коштує відпочинок на Дністрі та чим можна зайнятися.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.