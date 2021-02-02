В конце января в Украине вхурделило. Сильные снегопады накрыли западные, северные и центральные регионы. Но больше всего осадков выпало на юге. Иногда — до полуметра снега.

В Одесской и Николаевской областях объявили красный уровень опасности. Движение трассами в этих регионах ограничили. Дороги не успевали расчищать.

В результате на прошлой неделе на трассе Одесса-Киев образовался 30-километровый затор. В Николаевской области без отопления осталось город Южноукраинск с 40 тыс. жителей.

На Западе из-за сильных снегопадов грузовики неоднократно заносило в кювет. А на Волыни из снежного плена вытаскивали школьный автобус, который вез в учебные заведения 12 детей.

В Карпатах спасатели предупреждают о схождении лавин, поэтому предостерегают от походов в горы. Но будет ли февраль таким же строгим — покажет время.

Но синоптики все же считают, что кардинальных изменений и потепления можно не ожидать. Начало февраля тоже должно быть с мокрым снегом и морозами.