Негода в Україні. Злива затопила Кам’янець-Подільський та Закарпаття

Негода наробила лиха на Хмельниччині. Потужна злива у Кам’янець-Подільському знову затопила вулиці.

Сильний вітер повалив десятки дерев. Через негоду на Вінниччині 11 будинків залишилися без даху.

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Повалені дерева пошкодили електролінії і два авто. На Закарпатті рясний дощ підтопив центр Ужгорода і Берегово. Тут вулицями і дворами текли каламутні ріки.

Вода не встигала стікати у зливостоки і перекрила проїзд. Бічні вулиці у Берегово досі затоплені. На Закарпатті синоптики знову оголосили штормове попередження – прогнозують сильні зливи, град і потужний вітер. У горах можливе утворення селевих потоків.

До слова, грози, град та шквали: коли і де чекати негоду.

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