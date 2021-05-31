Непростой год: что будет с тарифами на газ и электроэнергию

Этот год обещает быть непростым в смысле роста тарифов на коммунальные услуги. Министерство энергетики планирует представить новые цены на электричество для населения.

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Сейчас стоимость киловатта 1 грн 68 коп., а Минэнерго планирует сделать цену рыночной, поэтому цифры могут вырасти. Чиновники указывают, что реальная стоимость электричества гораздо выше установленной государством.

— Если правительство отказывается от льготного тарифа это значит, что правительство фактически самоустраняется от социальной функции государства, — отмечает экономист Андрей Новак.

Государство прекратило регулировать и цены на газ, взамен компании установили фиксированные годовые предложения, которые отличаются у каждого поставщика.

Потребители самостоятельно будут выбирать, у кого покупать выгоднее. Действовать летние цены будут до конца апреля следующего года, поэтому люди смогут заранее рассчитать свои расходы на сезон.

Однако цена не учитывает стоимости доставки газа. Ее потребители платят отдельно облгазам

В парламенте и правительстве обещают обеспечить субсидиями тех, кому это будет нужно. Однако украинском следует готовиться к тому, что энергоносители будут дорожать.

Что изменится с 1 июня

Кроме цен на газ и электроэнергию с 1 июня также будет проведен перерасчет пенсий.

Об этих и других изменениях с 1 июня читайте в материале Фактов ICTV.

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