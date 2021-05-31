Непростий рік: що буде із тарифами на газ та електроенергію

Цей рік обіцяє бути непростим у сенсі зростання тарифів на комунальні послуги. Міністерство енергетики планує представити нові ціни на електрику для населення.

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Нині вартість кіловату 1 грн 68 коп., а Міненерго планує зробити ціну ринковою, тож цифри можуть зрости. Урядовці вказують, що реальна вартість електрики набагато вища встановленої державою.

– Якщо уряд відмовляється від пільгового тарифу це означає що уряд фактично самоусувається від соціальної функції держави, – наголошує економіст Андрій Новак.

Держава припинила регулювати і ціни на газ, натомість компанії встановили фіксовані річні пропозиції, які відрізняються у кожного постачальника.

Споживачі самостійно обиратимуть, у кого купувати вигідніше. Діятимуть річні ціни аж до кінця квітня наступного року, тож люди зможуть наперед розрахувати свої витрати на сезон.

Однак ціна не враховує вартості доставки газу. За неї споживачі сплачують окремо облгазам

У парламенті й уряді обіцяють забезпечити субсидіями тих, кому це буде потрібно. Однак українцям слід готуватися до того, що енергоносії дорожчатимуть.

Що зміниться з 1 червня

Окрім цін на газ та електроенергію з 1 червня також буде проведено перерахунок пенсій.

Про ці та інші зміни з 1 червня читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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