Несвоевременное. В художественном центре М17 открылась выставка Виктора Сидоренко

Через размышления о памяти и время посмотреть на настоящее и себя в нем. К такому побуждает выставка работ художника Виктора Сидоренко. Ее презентовали в столичном центре современного искусства М17.

В выставке Несвоевременное говорится о времени отдыха, которое существует как бы в параллельном измерении и вырывает нас из течения будней.

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Вообще для Виктора характерна работа с памятью. У него есть поиск — как проходит конструирования идентичности человека. То есть из чего состоит, как формируется восприятие мира, мировоззрения человека. И все это очень связано с памятью, — объясняет директор М17 Наталья Шпитковская.

Художник рассказывает, что для него главное в этом всем — годы наблюдений и работы, а пляж — мощная метафора, которая открывает много направлений мыслей. И именно на пляже воплощались замыслы автора.

Для меня вообще начинался год не с Нового года, а после того, как побываю на море. Для меня начинается новый год, творческой год, — рассказывает художник Виктор Сидоренко.

Выставка Точка, линия, возможности

В PinchukArtCentre стартует выставка под названием Точка, линия, возможности. Большинство авторов работ – люди с особенностями развития. Выставка продлится до 3 января, вход свободный.

В течение четырех лет в PinchukArtCentre они занимались с профессиональными художниками и учились выражать себя через искусство. Специально для выставки художники создали интересные работы, которые могут вдохновить каждого посетителя.

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