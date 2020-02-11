Художник Александр Онищенко и композитор Евгений Хмара: уникальная коллаборация в Киеве

С 12 по 23 февраля в музее истории города Киева будет проходить выставка работ пражского художника с украинскими корнями Александра Онищенко. Он создал уникальную технику – писать картины на черном холсте еще в конце 80-х годов прошлого века.

В 18.00 выставку будет открывать игрой на фортепиано известный украинский композитор и пианист-виртуоз Евгений Хмара. Ранее они уже удивляли своих поклонников, показав, как рождается шедевр на черном холсте.

Алесандр Онищенко, не имея художественного образования, уже продал около 2 тыс. картин по всему миру. Одну из его работ купили на подарок принцу Чарльзу, а за минуту он продал двухметровый холст, на котором была написана его жена. И это была самая дорогая из его работ.

Перед своей выставкой в ​​Киеве он откровенно рассказал о своей эмиграции, о реките и о том, как ему живется в церкви, которой более 300 лет. Признался, как заработал на свою первую выставку и почему каждый художник должен знать, как не только написать картину, но и продать ее даже просто на улице. Заинтриговал, что в Киеве есть три важные темы, которые ему надо отразить на своих знаменитых черных полотнах.

Хранитель черного полотна

В конце 80-х Александра в Болгарию пригласил его друг, тоже художник, который там отдыхал. Ребята сняли небольшое бунгало с видом на море и начали работать. Впоследствии нашлись заказчики на создание миниатюр для продажи туристам.

Чтобы волны на миниатюрах были более фактурными, художник придумал подкладывать черный фон. Затем стал эту технику использовать на больших полотнах.

Как шутит Александр Онищенко: он дерзко позволил себе зарисовать черный квадрат Малевича.

– Сейчас уже не проблема купить черный холст. Но авторство этой техники я оставляю за собой, как и саму технологию. Ее я расскажу только перед смертью, – смеется художник.

И добавляет, что в способе создания черного холста ничего сложного на самом деле нет. Надо знать, какие краски использовать, пропорции и тому подобное.

– На черном холсте можно сделать два-три мазка, затем поставить все это в ценную рамку и картина готова. Черный цвет затягивает и его хочется быстро зарисовать. Поэтому любой может стать художником, рисуя на нем, – полусерьезно говорит Александр.

Он точно знает, что для создания картин образование не обязательно. Ведь сам не имеет ни одного, кроме учебы в студийных мастерских.

– Могу нарисовать таких лебедей, ужас. Я счастливый троечник, в школе вообще ничего не понимал. А в художественный кружок попал за компанию со своим другом отличником, когда мне было 14 лет, – вспоминает художник.

Причем друг после второго занятия бросил ходить, а Онищенко заинтересовался. Преподаватель был изобретателен к сочинениям как непривычных занятий, так и отдыха. Александр говорит, что учил его пить и знакомиться с девушками. Потом понял, что уметь рисовать достаточно выгодно – ведь пока все сидят и учатся, Саша рисует на заказ классного руководителя в кабинете Куликовскую битву или какую-то стенгазету.

О сложности эмиграции, бархатную революцию и фиктивный брак

В начале 90-х снова потянуло на приключения. Друг рассказал, что в Югославии художники живут очень богато. Сделали югославскую визу и поехали.

– Я не убегал из Украины или от бедноты. У меня была нормальная жизнь – квартира, гараж, семья. Я бежал из совка, – признается художник.

По дороге к желанному озеру Охрид, как говорили рая для художников, они с товарищем остановились в Праге. У друга была там какая-то важная встреча. Прага только оправилась от бархатной революции. Границы открылись, и в Чехию ехали из Европы, чтобы посмотреть на остатки социализма.

Художника просто захватила Прага. Она была такой средневековой. Тогда там еще углем обогревали дома. Повсюду древние здания с ободранными стенами.

Если бы тогда Прага была такой, как сейчас, современной, я бы там не остался. Но то средневековое чудо – просто идеальное место для художника, – вспоминает Александр.

– Мы попали на Карлов мост, он был тогда что-то вроде Монмартра. Здесь торговали все и всем. В том числе и художники из разных стран предлагали свои работы. Я понял, что здесь можно заработать. Кроме того, на Карловом мосту я узнал от югославских художников, что в их стране война и туда точно не стоит ехать. Так я начал продавать миниатюры, которые остались из Болгарии, – рассказывает Александр Онищенко.

Начался период эмиграции. Сначала самое сложное было то, что совсем не понимал языка. Стоял в очереди за продуктами, слушал, как говорят чехи и потом как попугай повторял за ними.

Что только не пришлось тогда есть из-за незнания языка, – смеется Онищенко. А дальше еще сложнее. Когда ты понимаешь, что в Украине ты не свой, а здесь, наверное, никогда не будешь своим.

– Отрезать пуповину всегда больно. Иногда кажется, что едет крыша. Были времена, когда я просто ходил босой по мосту и дошел до места, с которого все прыгают. Постоял там, посмотрел на рассвет и понял, как же это красиво. Затем зашел в церковь, просто постоял в ней без молитвы – и успокоился, – грустно вспоминает Александр.

Сначала он решил податься в союз художников, ведь став ее членом можно было получить вид на жительство.

– Меня приняли, просто посмотрев на те мои миниатюры, которые я рисовал на мосту и в Болгарии, – смеется он.

Позже друзья предложили за небольшие деньги фиктивный брак. Поэтому назад пути уже не было. Жена, оставшаяся в Украине, категорически отказалась эмигрировать. Но чтобы помочь мужу, организовала развод. Затем некоторое время приезжала к Александру, но ни оставаться не хотела, ни даже не настаивала, чтобы он возвращался.

– Когда мужчина чувствует себя свободным, такого может натворить, – мечтательно говорит Онищенко.

Как на улице заработать на собственную выставку

Надо сказать, что Карлов мост – довольно непростая среда. Время тогда было неспокойное. Когда открыли границы, разные люди сорвались в Европу. Как шутит Онищенко: художники и бандиты ехали в одном поезде.

Тогда все, кто стоял на мосту, страдали от полицейских, которые гоняли нещадно. Для них у Александра была заготовленная фраза чешском языке – это не мое, не знаю, чье.

Зачастую к художникам на мост наведывались рэкетиры. Требовали делиться прибылью. И с ними лучше было договориться, иначе можно было потерять все. Александр признается, что еще в Чернигове работал в подпольном цехе, где производили джинсы. Поэтому, что такое рэкет и как надо себя вести, понимал. Случалось, что чешские художники просто выбрасывали прямо с моста его картины.

– Они когда пришли после бархатной революции, то поняли, что их рынок захватили. Поэтому так пытались с нами воевать. Но это не самое страшное. Ну выбросили картину, пошел и написал другую, – рассказывает Александр Онищенко.

Он четко понимал, что создать картину – это только 20% успеха, а 80% – это продать потом ее.

Читайте: Как мусор становится искусством – захватывающие арт-объекты из вторсырья

У украинца было несколько преимуществ. Во-первых, европейская внешность. В то время это было крайне важно. Чехи ненавидели русских за Советский Союз. Поэтому когда у художника спрашивали, откуда он, Александр всегда с гордостью говорил, что из Украины.

Во-вторых, он знал основные фразы на нескольких языках. И самое главное – Александр просыпался в 5-6 утра и шел на мост рисовать. Там вообще не было людей, и когда собиралась толпа туристов, художник стоял рисовал и предлагал купить свои работы.

– Еще мне помогла легенда о художнике, который рисует пражские крыши. Один знакомый мне как-то показал эти пражские крыши со старой черепицей, которой около 300 лет. Я увлекся и стал их зарисовывать. Так возникла легенда обо мне, – говорит Онищенко.

Было и такое, что одну из работ украинца купили просто на этом мосту на подарок принцу Чарльзу.

А однажды на Карловом мосту к Онищенко подошел консул Греции. Он не смог заплатить за понравившуюся картину, поэтому предложил ему поехать в Грецию и погостить в его доме. От приключений Александр никогда не отказывался, поэтому согласился. У консула гостил всего три дня. Потом познакомился с местными художниками, которые нашли ему дешевое жилье. И на полтора месяца Онищенко поселился в Греции.

Однажды его пригласили на выставку. Там он увидел другой мир – огромные двухметровые полотна. Тогда знакомый греческий художник сказал, что если он хочет выставляться в галереях, надо уходить с моста. Александр не очень понял, что тот имел в виду. Вернувшись в Прагу, продолжал еще несколько дней стоять на Карловом мосту, но эта фраза не выходила из головы. Пока однажды друг не предложил ему сделать совместную выставку в помещении, которое выделил дом мод под галерею.

– Нам сказали заплатить взнос. Чтобы было понятно для вас, его размер тогда был около 50 тыс. грн, то есть по 25 тыс. грн с каждого. Это в то время огромные деньги. У меня была собрана именно эта сумма от продаж картин на Карловом мосту. Но больше просто не оставалось, – говорит художник.

Первая выставка художника Онищенко длилась месяц. За это время купили несколько картин, потом предложили продлить ее еще на месяц.

О собственной галерее, финансовом кризисе и за сколько продал третью жену, изображенную на холсте

После этого Александр уже никогда не возвращался на Карлов мост. Он начал выставляться в галереях, пока не открыл собственную в центре Праги. Помещение для которой нашел случайно. Они с хозяином за ночь из окна сделали витрину.

– Сейчас ее содержание стоит $10 тыс. ежемесячно. Но надо понимать, что собственная галерея – это плата за свободу и понты. Ведь в собственной ты можешь выставлять свои работы так, как пожелаешь, – признается художник.

Во время финансового кризиса 2009 года его галерея была на грани закрытия – накопились огромные долги, но неожиданно пришел чек на $20 тыс. из Америки. Дело в том, что его работы уже тогда выставлялись в Америке и в какой-то из галерей случайно испортили его картины. Все. Поэтому художнику выплатили страховку, чтобы он не подавал в суд. Так удалось расплатиться с долгами.

– В Америке я начал выставляться тоже случайно. На витрине стояла моя картина с птицами. Я переделывал ее трижды, ведь хотел отразить движение ветра. Ее с улицы увидели американцы и предложили мне выставку в Нью-Йорке на 5 Авеню, – вспоминает он.

После этого появилась рецензия о работах художника из Украины в The New York Times, а у Онищенко появился долгожданный новенький джип.

Но самая дорогая картина художника та, на которой он запечатлел свою третью жену.

– Как-то она ходила по комнате недовольна, а потом прилегла на желтый диван. Я моментально схватил двухметровый холст и за день написал. Эту картину увидели с витрины галереи и сразу купили за $20 тыс. – вспоминает художник.

О жизни в церкви, которой более 300 лет, и может ли быть написана главная картина в Киеве

Александр признается, что никогда не пишет картины в депрессии. Как-то у него купили целую серию таких депрессивных картин и он до сих пор не понимает, зачем оно такое человеку.

– Депрессия, бросила женщина – не надо бежать писать картины, лучше напейся или иди спать, советует художник.

Он давно решил для себя, что картинами нужно дарить радость, а не печаль. В своем доме никогда не вешает собственных картин. Он не любит их, ведь постоянно хочет что-то переделать.

– Кроме того, я уже больше восемнадцати лет живу в 300-летний церкви. Когда я ее случайно увидел, то не смог уйти. Полностью реставрировал после небольшого пожара через старую проводку. На все это потратил 3 млн. грн. Но это того стоило. Волшебное место прямо на склоне – 90 километров от границы с Германией. С моего окна видны горы. Так какие картины могут висеть, когда ты живешь в церкви?! Там стены круглые. И на них только одна картина украинской художницы, которую я купил за €600 на аукционе, деньги с которого отдавали в поддержку украинской армии, – рассказывает о своем доме художник.

Главная картина еще не написана, утверждает Александр Онищенко. И не исключает, что она может быть создана в Киеве, пока он будет находиться здесь в рамках своей выставки, которая продлится две недели с 12 февраля.

– В столице Украины еще осталась частичка средневековья, которая когда-то зацепила и оставила меня в Праге на 30 лет, – говорит Александр.

Художник с Черниговщины стал гражданином мира. И утверждает, что его дом там, где постоянно хочется улыбаться.

Напомним, ранее мы писали, куда пойти и где отпраздновать День святого Валентина в столице.