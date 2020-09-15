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Несвоєчасне. У мистецькому центрі М17 відкрилась виставка Віктора Сидоренка

Через роздуми про пам’ять і час подивитись на сьогодення і себе в ньому. До такого спонукає виставка робіт художника Віктора Сидоренка. Її презентували у столичному центрі сучасного мистецтва М17.

У виставці Несвоєчасне йдеться про час відпочинку, що існує ніби у паралельному вимірі і вириває нас з плину буденності.

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Взагалі для Віктора характерна робота з пам’яттю. В нього є пошук – як проходить конструювання ідентичності людини. Тобто з чого складається, як формується сприйняття світу, світогляду людини. І все це дуже пов’язано з пам’яттю, – пояснює директор М17 Наталія Шпитковська.

Художник розповідає, що для нього головне у цьому всьому – роки спостережень і роботи, а пляж – потужна метафора, яка відкриває багато напрямів думок. І саме на пляжі втілювались задуми автора.

Для мене взагалі починався рік не з Нового року, а після того, як побуваю на морі. Для мене починається новий рік, творчій рік, – розповідає художник Віктор Сидоренко.

Виставка Крапка, лінія, можливості

У PinchukArtCentre стартує нова виставка під назвою Крапка, лінія, можливості. Більшість авторів робіт – люди з особливостями розвитку. Виставка триватиме до 3 січня, вхід вільний.

Протягом чотирьох років у PinchukArtCentre вони займалися з професійними художниками і вчилися виражати себе через мистецтво. Спеціально для виставки художники створили цікаві роботи, які можуть надихнути кожного відвідувача.

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