В PinchukArtCentre новая выставка: свои работы представили люди с особенностями развития

В PinchukArtCentre стартует выставка под названием Точка, линия, возможности. Большинство авторов работ – люди с особенностями развития. Выставка продлится до 3 января, вход свободный.

В течение четырех лет в PinchukArtCentre они занимались с профессиональными художниками и учились выражать себя через искусство. Специально для выставки художники создали интересные работы, которые могут вдохновить каждого посетителя.

Художников не ограничивали конкретными темами и формами. Но есть идея, которая прослеживается почти во всех работах – это тема личности и самопознания.

Подобные выставки в Украине происходят не часто. Хотя в мире такие мероприятия устраивают все больше. В PinchukArtCentre уверены ­– на экспозиции много интересного материала, который может вдохновить каждого посетителя.

Также недавно в PinchukArtCentre была выставка, где были собраны работы 20 художников, которые представили новое видение современной Украины и ее прошлого. К зал впускают только в масках и с соблюдением всех карантинных норм.