Небольшая паника и поврежденные здания – землетрясение на Бали
Сегодня утром землетрясение всколыхнуло популярный среди туристов индонезийский остров Бали.
Сила подземных толчков составила 6,1 балла. Возникла небольшая паника, местные и отдыхающие острова выбежали на улицу и провели там несколько часов, пока ждали повторных колебаний.
Читайте: Пожар и трещины в фундаменте: в Калифорнии произошло мощное землетрясение
Люди, к счастью, не пострадали. Однако стихия нанесла небольших повреждений зданиям – школам, храмам и жилым домам. Речь идет о трещинах на крышах и стенах.
Недавно землетрясение магнитудой 6,8 баллов произошло в Японии.
2019-07-16
Теги: Балі, ЗемлетрясениеЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.