Небольшая паника и поврежденные здания – землетрясение на Бали

Сегодня утром землетрясение всколыхнуло популярный среди туристов индонезийский остров Бали.

Сила подземных толчков составила 6,1 балла. Возникла небольшая паника, местные и отдыхающие острова выбежали на улицу и провели там несколько часов, пока ждали повторных колебаний.

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Люди, к счастью, не пострадали. Однако стихия нанесла небольших повреждений зданиям – школам, храмам и жилым домам. Речь идет о трещинах на крышах и стенах.

Недавно землетрясение магнитудой 6,8 баллов произошло в Японии.

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