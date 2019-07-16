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Невелика паніка та пошкоджені будівлі – землетрус на Балі

Сьогодні вранці землетрус сколихнув популярний серед туристів індонезійський острів Балі.

Сила підземних поштовхів становила 6,1 бала. Виникла невелика паніка, місцеві та відпочивальники острова повибігали на вулицю й провели там кілька годин, доки чекали повторних коливань.

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Люди, на щастя, не постраждали. Однак стихія завдала невеликих пошкоджень будівлям – школам, храмам і житловим будинкам. Йдеться про тріщини на дахах і стінах.

Нещодавно землетрус магнітудою 6,8 балів стався у Японії.

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