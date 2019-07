Согласно данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 7,1 произошло в ночь на 6 июля. Оно стало самым сильным с 1999 года.

Землетрясение произошло в 17 километрах от города Риджкрест штат Калифорния. Из-за этого произошло еще около 1,4 тыс. подземных толчков, они ощущались в Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе и Мексике.

Местные жители говорят, что тряслись здания.

Читайте: У побережья Канады произошло сильное землетрясение

#EARTHQUAKE ⚠️ Highway 178 between Bakersfield and Lake Isabella is Closed due to Rockfall, by the M7.1 Earthquake Fort in California – USA.

После подземных толчков в Калифорнии начались пожары. Пожарная служба получила множество сообщений о трещинах в фундаментах зданий.

Major damage is expected here in Ridgecrest, California after the earthquake. Huge fire at a mobile home park captured by WCK’s @cheftkilcoyne — Our team is safe and we will be working to support evacuees. pic.twitter.com/djSogOLyxA

— World Central Kitchen (@WCKitchen) 6 липня 2019 р.