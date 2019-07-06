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Факты / Мир

Пожар и трещины в фундаменте: в Калифорнии произошло мощное землетрясение

В Калифорнии в ночь на 6 июля произошло землетрясение магнитудой 7,1, это самые сильные подземные толчки за последние 20 лет.

Пожар и трещины в фундаменте: в Калифорнии произошло мощное землетрясение

Согласно данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 7,1 произошло в ночь на 6 июля. Оно стало самым сильным с 1999 года.

Землетрясение произошло в 17 километрах от города Риджкрест штат Калифорния. Из-за этого произошло еще около 1,4 тыс. подземных толчков, они ощущались в Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе и Мексике.

Местные жители говорят, что тряслись здания.

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После подземных толчков в Калифорнии начались пожары. Пожарная служба получила множество сообщений о трещинах в фундаментах зданий.

Недавно землетрясение магнитудой 6,8 баллов произошло в Японии.

Источник: Геологическая служба США

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