Неурожай яблок в Украине: причины и какие будут цены

В Украине ощутимый дефицит яблок. Если в прошлом году фрукт выбрасывали на улицу, потому что уродилось очень обильно, то сегодня их катастрофически не хватает – собрали втрое меньше. Причина всему град и жаркое лето.

Яблоки уже подскочили в цене до 20 грн. за килограмм, а зимой может дойти и до 30. Такие прогнозы делают как фермеры, так и продавцы на рынках.

Яблоневые сады в Винницкой усыпаны сочным яблоком. Сильный град и засуха повредили плоды, продать их будет трудно, поэтому почти все пустят на сок. В этом году фермеры планируют собрать 20 тонн с гектара – это в три раза меньше нормы. И так по всей стране.

Сад на Дергачевщине – один из крупнейших в Харьковской области. 40 га засажены более чем 10 видами яблок. При благоприятной погоде плодов могло хватить и для Харьковской области и для зарубежного покупателя. Но град и жаркое лето сыграли свое недоброе дело – хозяйство планирует получить урожая вдвое меньше, чем в прошлом году.

Уже через месяц холодильники наполнят тонами яблок – при температуре 1-2 градуса они могут храниться до следующего лета. В прошлом году там начали производить соки. В то время как другие хозяйства выбрасывали яблоки на помойку, там получили дополнительную прибыль. Тогда делать сок было из чего, сейчас же там мечтают собрать хотя бы половину от запланированного. Если яблоко в дефиците, то и продавать его будут дороже.

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Самую выгодную цену предлагают иностранные покупатели, поэтому больше половины урожая отправится за границу. Но мировой рынок требователен – яблоко должно быть на 80% красным, сладким и одинаковым по размеру. Такие яблоки фермеры готовы продавать и отечественному покупателю, но украинцам они не по карману.

Фермеры будут продавать яблоки по 10-12 грн. за кило, двойную накрутку сделают на рынках и супермаркетах, поэтому ждать дешевого яблока не стоит. Но если в прошлом году в начале осени полки рынков ломились от яблок, в этом году их надо еще поискать.

На Спас завозили фрукты из-за рубежа, – говорят продавцы. Потому что отечественные оптовые склады почти пустые. Из-за дефицита полезли вверх и цены. На рынках Винницы просят 15 грн. за кило яблок, в Харькове – все 20. Спасти ситуацию можно было бы яблоком из Польши, но и у соседа также неурожай. Поэтому нынешняя цена на яблоки может существенно измениться и осенью традиционный для страны фрукт может стоить как зарубежный персик.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Запорожье расцвели яблони из-за аномальной осени.

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