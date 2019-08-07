Во Львовской области с диагнозом лептоспироз в больницу попали два человека.

С начала недели во Львовской области лептоспирозом заболели два человека. 5 августа в больницу госпитализировали жителя Старосамборского района. В этот же день в больницу в тяжелом состоянии попала 79-летняя женщина. Сейчас она в реанимации, есть осложнения со стороны почек.

Она заболела две недели назад, но в больницу не обращалась.

Причиной болезни могло стать немытое яблоко, которое женщина съела накануне. Однако точно она сказать не может, что спровоцировало лептоспироз.

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Еще одной версией является попадание инфекции через открытую рану. Пациентка живет в селе Стрыйского района, где имеет хозяйство. Она помогала сыну заготавливать сено с порезанной рукой.

К слову, Факты ICTV собрали все, что нужно знать о лептоспирозе и лечении.

Источник: ZAXID.NET