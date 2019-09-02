Неврожай яблук в Україні: причини та які будуть ціни

В Україні відчутний дефіцит яблук. Якщо торік фрукт викидали на вулицю, бо вродило дуже рясно, то сьогодні їх катастрофічно бракує – зібрали втричі менше. Причина усьому град та спекотне літо.

Яблука вже підскочили в ціні до 20 грн. за кілограм, а взимку може дійти і до 30. Такі прогнози роблять як фермери, так і продавці на ринках.

Яблуневі сади на Вінничині всипані соковитим яблуком. Сильний град і посуха пошкодили плоди, продати їх буде важко, тож майже все пустять на сік. Цього року фермери планують зібрати 20 тон з гектару – це втричі менше за норму. І так по всій країні.

Сад на Дергачівщині – один з найбільших у Харківській області. 40 га засаджені понад десятьма видами яблук. При сприятливій погоді плодів могло вистачити і для Харківської області і для закордонного покупця. Та град і спекотне літо зіграли свою недобру справу – господарство планує отримати врожаю вдвічі менше, ніж торік.

Вже за місяць холодильники наповнять тонами яблук – при температурі 1-2 градуси вони можуть зберігатися до наступного літа. Торік там почали виробляти соки. В той час як інші господарства викидали яблука на смітник, там отримали додатковий прибуток. Тоді робити сік було з чого, нині там мріють зібрати хоча б половину від запланованого. Якщо яблуко в дефіциті, то і продаватимуть його дорожче.

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Найвигіднішу ціну пропонують іноземні покупці, тож більше половини врожаю відправиться за кордон. Та світовий ринок вибагливий – яблуко має бути на 80% червоним, солодким і однаковим за розміром. Такі яблука фермери готові продавати і вітчизняному покупцеві, та українцям вони не по кишені.

Фермери продаватимуть яблука по 10-12 грн. за кіло, подвійну накрутку зроблять на ринках і супермаркетах, тому чекати дешевого яблука не варто. Та якщо торік на початку осені полиці ринків ломилися від яблук, цьогоріч їх треба ще пошукати.

На Спас завозили фрукти з-за кордону, – кажуть продавці. Бо вітчизняні оптові склади майже порожні. Через дефіцит полізли вгору й ціни. На ринках Вінниці просять 15 грн. за кіло яблук, у Харкові – всі 20. Врятувати ситуацію можна було б яблуком із Польщі, та і в сусіда також неврожай. Тож нинішня ціна на яблука може суттєво змінитися і восени традиційний для країни фрукт може коштувати як закордонний персик.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Запоріжжі розцвіли яблуні через аномальну осінь.

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