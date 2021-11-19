Незащищенная граница: готова ли Украина к миграционному кризису

Миграционный кризис на границе между Беларусью и Польшей заставил Украину взяться за свою безопасность. Власти подсчитали, что на то, чтобы отгородиться от Беларуси, нужно 17 млрд гривен.

При этом нельзя забывать и о границе с Россией. За восемь лет войны надежно обустроена только Харьковская область. При этом на Сумщине нет ни забора, ни колючей проволоки, ни видеокамер.

Стартовавший в 2014 году проект Стена, согласно которому Украина еще до 2018 года должна была отгородиться от агрессора, из-за проблем с финансированием отодвинут вплоть до 2025 года.

На Харьковщине Стена готова на 90%. Там обустроены 80 километров забора, 190 километров противотанкового рва, рокадная дорога, контрольно-следовая полоса.

В лесах и посадках колючая проволока. А на семи десятках башен – видеокамеры и тепловизоры.

– Данная система позволяет нам обнаружить транспортные средства до 10 км и человека до 3 км, распознать цель транспортных средств до 3 км, человека до километра, – сообщил помощник начальника Харьковского пограничного отряда Максим Бояр.

В центр управления поступает информация из всех видеокамер. Бояр сообщил, что за неполный 2021 год задержаны три десятка нарушителей границы.

Преимущественно это граждане Украины и России без документов, или те, кому запрещен въезд. Злостные нарушители ищут менее контролируемые участки.

В то же время в Сумской области сложно понять, где заканчивается Украина и начинается Россия – граница практически не защищена.

На трети Сумского рубежа пограничники своими силами обустроили ров и контрольно-следовую полосу. А вот по защите по современным требованиям – до сих пор нет даже проекта.

Хотя все 2 000 километров границы с Россией должны были оградить Стеной еще до 2018-го, активно строительство продолжалось только в 2015-16 годах.

В этом году строители работали в Луганской области, но и здесь из пятисот километров границы по современным требованиям обустроили лишь пятую часть. А на Донетчине, Черниговщине и Сумщине не построили и километра.

– Продолжается разработка проектной документации, план продлен до мая 2022 года и с поступлением соответствующего финансирования начнутся работы по оборудованию Сумского участка, – заявил спикер Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Юрий Трубачев.

У президента Владимира Зеленского заявили, что в связи с активностью путинских войск и нашествием незаконных мигрантов на польско-белорусской границе Украина не исключает, что попросит финансовой помощи у Евросоюза.

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