Министр финансов США Скотт Бесент сообщил, что Америка решила не продлевать действие исключений, позволявших покупать иранскую и российскую нефть без санкций.

Об этом пишет агентство Reuters.

Санкционные исключения на нефть не продлят: какие последствия

О том, что Вашингтон не будет возобновлять 30-дневный отказ от санкций в отношении иранской нефти в море, срок действия которого истекает на этой неделе, стало известно 14 апреля.

Это также позволит аналогичному отказу от санкций в отношении российской нефти закончиться в эти выходные.

– Мы не будем обновлять генеральную лицензию на российскую нефть, и мы не будем возобновлять генеральную лицензию на иранскую нефть. Это была нефть, которая была в воде до 11 марта. Так что все это уже было использовано, – сказал Бессент на брифинге в Белом доме.

Эти шаги сигнализируют о прекращении попыток администрации Трампа использовать отмену санкций для освобождения большего количества запасов нефти и снижения стремительного роста мировых цен на энергоносители.

По словам Бессента, исключение из санкций позволило около 140 млн баррелей нефти попасть на мировые рынки. Это помогло снизить давление на поставки энергоносителей во время войны в Иране. Срок действия этого отказа истекает 19 апреля.

Напомним, сенаторы США от Демократической партии призвали администрацию Дональда Трампа не продлевать санкционные исключения для российской нефти, указывая на значительные доходы РФ от ее экспорта.

США ослабили санкционный режим против РФ в конце марта 2026 года, разрешив временные финансовые операции, связанные с транспортировкой и поставкой российской нефти. Согласно генеральной лицензии №134, выданной OFAC, эти исключения действуют до 11 апреля 2026 г., после чего должны быть прекращены.

