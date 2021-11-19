Незахищений кордон: чи готова Україна до міграційної кризи

Міграційна криза на кордоні між Білоруссю та Польщею змусила Україну взятися за свою безпеку. Влада підрахувала, що на те, щоб відгородитися від Білорусі, потрібно 17 млрд гривень.

При цьому не можна забувати і про кордон із Росією. За вісім років війни надійно облаштовано лише Харківську область. При цьому на Сумщині немає паркану, ні колючого дроту, ні відеокамер.

Проект Стіна, який стартував у 2014 році, і згідно якого Україна ще до 2018 року мала відгородитися від агресора, через проблеми з фінансуванням відсунуть аж до 2025 року.

На Харківщині Стіна готова на 90%. Там облаштовано 80 кілометрів паркану, 190 кілометрів протитанкового рову, рокадна дорога, контрольно-слідова смуга.

У лісах та посадках колючий дріт. А на семи десятках веж – відеокамери та тепловізори.

– Дана система дозволяє нам виявити транспортні засоби до 10 км та людину до 3 км, розпізнати мету транспортних засобів до 3 км, людину до кілометра, – повідомив помічник начальника Харківського прикордонного загону Максим Бояр.

До центру управління надходить інформація з усіх відеокамер. Бояр повідомив, що за неповний 2021 рік затримано три десятки порушників кордону.

Переважно це громадяни України та Росії без документів або ті, кому заборонено в’їзд. Злісні порушники шукають менш контрольовані ділянки.

Водночас у Сумській області важко зрозуміти, де закінчується Україна та починається Росія – кордон практично не захищений.

На третині Сумського кордону прикордонники самотужки облаштували рів та контрольно-слідову смугу. А ось щодо захисту за сучасними вимогами – досі немає навіть проекту.

Хоча всі 2 000 кілометрів кордону з Росією мали огородити Стіною ще до 2018-го, активно будівництво тривало лише у 2015-16 роках.

Цього року будівельники працювали в Луганській області, але й тут із п’ятисот кілометрів кордону за сучасними вимогами облаштували лише п’яту частину. А на Донеччині, Чернігівщині та Сумщині не збудували й кілометра.

– Триває розробка проектної документації, план продовжено до травня 2022 року та з надходженням відповідного фінансування розпочнуться роботи з обладнання Сумської ділянки, – заявив речник Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України Юрій Трубачов.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у зв’язку з активністю путінських військ і навалою незаконних мігрантів на польсько-білоруському кордоні Україна не виключає, що попросить фінансової допомоги у Євросоюзу.

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