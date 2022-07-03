Независимость от топлива РФ или забота об экологии? Что стоит за отказом Европы от авто с ДВС

Европа постепенно отказывается от двигателей внутреннего сгорания — с 2035 года не будет продавать новые автомобили на бензине или дизтопливе вообще. В дальнейшем все заменят экологичные авто на новых видах топлива.

Речь не только об экологии, но и о российской нефти, продажа которой позволяет РФ дальше воевать. Европа больше не хочет зависеть от российских энергоносителей ни в каких сферах. В Лионе прошла масштабная конференция, посвященная полному переходу всего европейского транспорта на зеленые рельсы.

— На самом деле это не неожиданное решение. До него пройден большой путь… Норвегия, Швеция, Дания давно идут по этой траектории. Для Украины сегодня эта тема очень важна, поскольку наша страна будет вынуждена превращаться в лидера этого движения, — сказал директор центра исследований энергетики Александр Харченко.

Отмечает, чем быстрее мы заменим автомобили с двигателями внутреннего сгорания на электроэнергетические или водородные, тем быстрее избавимся от зависимости нефтепродуктов из России.

– Сегодня можно говорить, что такое решение ЕС – 50 на 50. До войны можно было говорить, что это более экологичный вопрос, сегодня этот толчок энергетической безопасности добавил Европе очень мощного движения в сторону не нефтепродуктовых двигателей, – подчеркнул Харченко.

Говорит, мир двигается в направлении электрификации всего транспорта. Например, в Европе нельзя не увидеть электрокары, пройдя по улице, а весь потребляющий сегодня нефтепродукты транспорт мощно движется к альтернативным источникам, таким как водород, электричество.

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