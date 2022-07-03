Незалежність від палива РФ чи турбота про екологію? Що стоїть за відмовою Європи від авто з ДВЗ

Європа поступово відмовляється від двигунів внутрішнього згоряння – з 2035 року не продаватиме нових автівок на бензині чи дизпаливі взагалі. Надалі все замінять екологічні авто на нових видах палива.

Мова не лише про екологію, а й про російську нафту, продаж якої дозволяє РФ далі воювати. Європа більше не хоче залежати від російських енергоносіїв ні в яких сферах. В Ліоні відбулася масштабна конференція, присвячена повному переходу всього європейського транспорта на зелені рейки.

– Насправді це не є несподіване рішення. До нього пройдений великий шлях… Норвегія, Швеція, Данія давно йдуть по цій траєкторії. Для України сьогодні ця тема є дуже важливою, оскільки наша країна наразі буде вимушено перетворюватися на лідера цього руху, – сказав директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Зазначає, чим швидше ми замінимо авто з двигунами внутрішнього згоряння на електроенергетичні чи водневі, тим швидше позбавимося від залежності нафтопродуктів із Росії.

– Сьогодні можна казати, що таке рішення ЄС – 50 на 50. До війни можна було казати, що це більш екологічне питання, сьогодні оцей поштовх енергетичної безпеки додав Європі дуже потужного руху в бік не нафтопродуктових двигунів, – наголосив Харченко.

Каже, світ рухається в напрямку електрифікації всього транспорту. Наприклад, в Європі не можна не побачити електрокари, пройшовши по вулиці, а весь транспорт, який споживає сьогодні нафтопродукти, потужно рухається до альтернативних джерел, таким як водень, електрика.

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