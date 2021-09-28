Нет пиратству: киберполиция и Инициатива Чистое небо подписали меморандум

28 сентября антипиратская Инициатива Чистое небо и Департамент киберполиции подписали Меморандум о сотрудничестве в противодействии пиратству в сфере медийного контента.

Это поможет организациям взаимно поддерживать друг друга в борьбе с пиратством и эффективнее развивать это направление. Сотрудничество с киберполицией антипиратской инициативы началась в 2016 году.

За это время они отработали взаимодействие между участниками Чистого неба, киберполиции и следственными органами, которые необходимы для эффективного расследования преступлений в сфере пиратства.

Благодаря этому заблокировали и привлекли к ответственности более 100 нелегальных онлайн-кинотеатров и провайдеров, которые незаконно распространяли контент.

В следующем году ожидают несколько важных изменений. В уголовном законодательстве, в частности, должны усилить ответственность за нарушение авторских прав и вывести в отдельное преступление финансирования пиратства, а именно за рекламу на пиратских онлайн-кинотеатрах.

— Большое количество пиратских онлайн-кинотеатров использует сервисы для анонимизации, что значительно усложняет Департаменту киберполиции их устанавливать и привлекать к ответственности. Если будет такая ответственность, то эти преступники отсеются, — заявил руководитель Департамента киберполиции Александр Гринчак.

Инициатива Чистое небо существует с 2013 года и активно способствует изменениям в законодательстве, которые помогут и правообладателям, и государственным органам привлекать к ответственности воров контента.

Эффективная борьба с онлайн-пиратством является одним из основных приоритетов для Украины — как для развития креативной индустрии внутри страны, так и для улучшения ее международного статуса, чтобы больше не попадать в список государств, где недостаточно борются с пиратством.

— Надеюсь, что нашими и вашими усилиями мы сможем убеждать все больше правообладателей занимать активную позицию в защите своих прав и не стоять в стороне этого явления, — заявил руководитель Инициативы Чистое небо Вячеслав Миенко.

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