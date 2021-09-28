Ні піратству: кіберполіція та Ініціатива Чисте небо підписали меморандум

28 вересня антипіратська Ініціатива ‎Чисте небо та Департамент кіберполіції підписали Меморандум про співпрацю у протидії піратству у сфері медійного контенту.

Це допоможе організаціям взаємно підтримувати одна одну в боротьбі з піратством та ефективніше розвивати цей напрям. Співпраця з кіберполіцією антипіратської ініціативи розпочалася у 2016 році.

За цей час вони відпрацювали взаємодію між учасниками ‎Чистого неба, кіберполіцією та слідчими органами, які необхідні для ефективного розслідування злочинів у сфері піратства.

Завдяки цьому заблокували та притягнули до відповідальності понад 100 нелегальних онлайн-кінотеатрів і провайдерів, які незаконно розповсюджували контент.

Наступного року очікують кілька важливих змін. У кримінальному законодавстві, зокрема, мають посилити відповідальність за порушення авторських прав і вивести в окремий злочин фінансування піратства, а саме за рекламу на піратських онлайн-кінотеатрах.

– Велика кількість піратських онлайн-кінотеатрів використовує сервіси для анонімізації, що значно ускладнює Департаменту кіберполіції їх встановлювати і притягати до відповідальності. Якщо буде така відповідальність, то ці злочинці відсіються, – заявив керівник Департаменту кіберполіції Олександр Гринчак.

Ініціатива ‎Чисте небо існує з 2013 року й активно сприяє змінам у законодавстві, які допоможуть і правовласникам, і державним органам притягати до відповідальності крадіїв контенту.

Ефективна боротьба з онлайн-піратством є одним з основних пріоритетів для України — як для розвитку креативної індустрії всередині країни, так і для покращення її міжнародного статусу, щоб більше не потрапляти до списку держав, де недостатньо борються з піратством.

– Сподіваюсь, що нашими і вашими зусиллями ми зможемо переконувати все більше правовласників займати активну позицію у захисті своїх прав і не стояти осторонь цього явища, – заявив керівник Ініціативи Чисте небо В’ячеслав Мієнко.

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