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Факты / Видео / Украина

Ни скорая, ни пожарная не доезжает: на Закарпатье село годами отрезано от мира

Жители села Ильница на Закарпатье отрезаны от мира. Пожарные не едут, к скорой помощи  больного надо нести на руках почти два километра.

Сельский совет отремонтировать путь уже даже не обещает – денег брать негде.

Люди просто в тупике, от кого ждать помощи – не знают.

Подробности в сюжете Светланы Ковбицы на YouTube Фактов ICTV.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как из-за поисков танка времен Второй мировой село на Черкасщине осталось без дороги.

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