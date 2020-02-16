Ни скорая, ни пожарная не доезжает: на Закарпатье село годами отрезано от мира
Жители села Ильница на Закарпатье отрезаны от мира. Пожарные не едут, к скорой помощи больного надо нести на руках почти два километра.
Сельский совет отремонтировать путь уже даже не обещает – денег брать негде.
Люди просто в тупике, от кого ждать помощи – не знают.
Подробности в сюжете Светланы Ковбицы на YouTube Фактов ICTV.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как из-за поисков танка времен Второй мировой село на Черкасщине осталось без дороги.
2020-02-16
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