Ні швидка, ні пожежна не доїздить: на Закарпатті село роками відрізане від світу

Жителі села Ільниця на Закарпатті відрізані від світу. Пожежники не їдуть, до швидкої хворого треба нести на руках майже два кілометри.

Сільська рада відремонтувати шлях вже навіть не обіцяє – грошей брати ніде.

Люди просто в безвиході, від кого чекати помочі – не знають.

Подробиці у сюжеті Світлани Ковбиці на YouTube Фактів ICTV.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як через пошуки танку часів Другої світової село на Черкащині залишилось без дороги.

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