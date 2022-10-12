Нина Матвиенко: Думала, мы не выйдем из этого рабства, а теперь Украина воскресла – в языке и духом

Нина Матвиенко 10 октября отметила 75-летие. Сейчас она готовит концерт 14 октября в национальной филармонии. Однако признается, представляла выступление не таким — будет без дочери и сестер.

С 24 февраля певица вместе с другими пела в метро, ​​укрытиях и больницах. Потом уехала за границу, но все-таки вернулась.

— Я еще никогда так не скучала по Украине, как в этот раз. Я понимала, что что-то делаю не так. Украина – она же мама, земля-мать, и мы тоже матери – должны быть вместе со своей матерью. Помочь молиться о наших сыновьях. Мы тот тыл, который сегодня должен стоять на страже наших детей. И слава Богу, что я там долго не была.

Помню, что я ехала с семи утра почти до восьми вечера стоя в электричке. Из Польши в Украину я уже сидела, но когда вышла из поезда в Киеве через полтора дня, у меня были опухшие ноги. Я понимала, что я ступаю, и очень больно, но было столько счастья, что я уже на своей земле! Я как будто извинилась перед Украиной, что я уехала, — вспоминает Матвиенко.

Потери и ужасы войны больно проходят через сердце певицы. Но она верит, что украинцы своей любовью и сильными руками возродят города, заживут раны и будут снова собираться за столами и петь на крестинах и свадьбах.

– Я когда-то думала, что мы никогда не выйдем из этого рабства. Когда украинский язык презирали, на нем меньше и меньше стали говорить. И когда уехала – я и давно видела – каждая страна говорит на своем языке. А у нас какие-то были половинчатые – одни так говорят, другие так. Теперь я поняла, что воскресла Украина. Воскресла в языке, воскресла духом.

К слову, дочь Нины Митрофановны – Тоня Матвиенко сейчас живет в Британии. В одном из последних интервью певица призналась, что это вынужденный шаг.

– Меня часто спрашивают, почему я за границей. Я говорю им представить, что у нас в семье трое артистов, у которых нет работы. А за коммуналку нужно платить, как и кушать. Это просто выживание, – добавила она.

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