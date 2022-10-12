Ніна Матвієнко: Думала, ми не вийдемо з цього рабства, а тепер Україна воскресла – у мові та духом

Ніна Матвієнко 10 жовтня відсвяткувала 75-річчя. Нині вона готує концерт 14 жовтня у національній філармонії. Втім зізнається, уявляла виступ не таким – буде без доньки та сестер.

Від 24 лютого співачка разом з іншими співала у метро, укриттях і лікарнях. Згодом виїхала за кордон, але таки повернулась.

– Я ще ніколи так не сумувала за Україною, як цього разу. Я розуміла, що щось не так роблю. Україна – вона ж мама, земля мати і ми також матері – повинні бути разом зі своєю матір’ю. Помогти молитись за наших синів. Ми той тил, який повинен сьогодні стояти на сторожі наших дітей. І слава Богу, що я там довго не була.

Пам’ятаю, що я їхала з сьомої ранку майже до восьмої вечора стоячки в електричці. З Польщі в Україну я вже сиділа, але коли вийшла з потягу в Києві через півтори доби, у мене були опухші ноги. Я розуміла, що я ступаю і дуже боляче, але було стільки щастя, що я на своїй землі вже! Я наче вибачилась перед Україною, що я поїхала, – згадує Матвієнко.

Втрати і жахіття війни боляче проходять через серце співачки. Але вона вірить, що українці своєю любов’ю і сильними руками відродять міста, загоять рани і знову збиратимуться за столами та співатимуть на хрестинах і весіллях.

– Я колись думала, що ми ніколи не вийдемо з цього рабства. Коли українська мова зневажалась, нею менше і менше стали говорити. І коли поїхала – я і давно бачила – кожна країна говорить своєю мовою. А в нас якісь були половинчаті – одні так говорять, інші так. Тепер я зрозуміла, що воскресла Україна. Воскресла у мові, воскресла духом.

До слова, донька Ніни Митрофанівни – Тоня Матвієнко зараз живе у Британії. В одному з останніх інтерв’ю співачка зізналася, що цей крок вимушений.

– Мене часто питають, чому я за кордоном. Я кажу їм уявити, що у нас у сім’ї троє артистів, які не мають роботи. А за комуналку треба платити, як і їсти. Це просто виживання, – додала вона.

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