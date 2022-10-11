Основан на реальных событиях: актеры Херсонского театра покажут спектакль в Киеве

Документальная история о сопротивлении оккупации Херсона — не на экране, а на сцене. Артисты Херсонского академического театра имени Кулиша вместе с известной актрисой Риммой Зюбиной готовят в столице спектакль Лишитися (не)можна…

О том, почему Херсон — был, есть и будет украинским. О его многочисленных митингах, о людях, которые были вынуждены уехать, и о тех, кто, к сожалению, не смог этого сделать. Как все это было актеры вспомнят вместе со зрителями.

Едва ли не впервые им не нужно учить текст и вживаться в роль. Каждый актер играет себя, рассказывая собственную историю спасения из оккупации.

Сейчас идут репетиции спектакля в Киеве. Роли исполняют шестеро артистов, из них четверо — актеры Херсонского украинского театра имени Кулиша, которые уехали из оккупации весной.

— Потому что очень часто есть такое ошибочное мнение, что остались на оккупированных территориях только фанаты “русского мира”… У нас большинство историй именно о выезде и они рассказывают насколько это сложно. И почему на это трудно решиться, — отметил режиссер-постановщик спектакля Евгений Резниченко.

Руслан Вишнивецкий и Евгения Кирсанова — актерская семья, которая вместе работает в Херсонском театре. На то, чтобы вырваться от русских, у них ушло 20 дней и пять попыток. Именно об этом их сюжетная линия в спектакле.

Для постановки режиссеры собирали показания каждого актера, из которых затем составили сценарий. Поддержала проект и сыграла одну из ролей известная украинская актриса Римма Зюбина. Чтобы сделать свою героиню максимально правдивой, она лично познакомилась с прототипом персонажа.

— Документальный театр так и строится: садится человек, включается диктофон, камеру и записывается история. Моя сюжетная линия это настоящая история заместителя директора этого театра Юлии. Это очень болезненная история, это история семьи, в которой старший сын в Нацкорпусе три года назад служил, сейчас с первых дней ушел на фронт и о том, как врываются с обысками ФСБ России, — говорит она.

Драматургиня Ксения Швец помогла сложить истории в пьесу. Она говорит, что хоть реальным героям удалось спастись от оккупации русских, это точно еще не хеппи-энд.

— Хеппи-энд будет тогда, когда мы все же освободим территории и люди смогут вернуться домой к себе, — добавила она.

Актеры приглашают на спектакль Лишитися (не)можна… 12 и 16 октября в столичном театре имени Леси Украинки.

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