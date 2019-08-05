Нітратомір чи лабораторія: як краще перевірити овочі та фрукти на нітрати
На українських ринках триває сезон городини, прилавки ломляться від свіжих овочів та фруктів. Утім досі є ризик натрапити на продукти з високим вмістом нітратів.
Щоб вберегти себе від цих отруйних речовин, українці часто купують спеціальні нітрат-тестери. Які, як гарантують виробники, мають точно виміряти кількість нітратів у плодах.
Швидко і без зайвих зусиль цей гаджет ніби-то виміряє точну кількість нітратів у понад 20 видах овочів і фруктів. Результат правдивий, переконують продавці, якщо ним правильно користуватися.
Тестувати нітратомір можна на ринку, продавці мають дозволяти перевіряти свій товар. Якщо на тестері з’явиться червона позначка – це означає, що продукт із нітратами.
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Також на нітрати товар можна перевірити у державній лабораторії. Там фахівці перевіряють плоди на сертифікованому обладнанні. М’якоть з різних частин натирають, заливають спеціальним розчином.
Результати зовсім інші. Заміри кишенькового нітратоміра можуть у 36 разів перевищити лабораторні показники. А все тому, що тестер вимірює всі солі у продукті, пояснюють фахівці. Точну ж кількість нітратів або шкідливих солей може показати лише хімічний аналіз і лише в лабораторії.
Нітратоміри деяких виробників в Україні взагалі не сертифіковані. Щоб дізнатися, чи є нітрати, плоди можна безкоштовно за 10 хвилин перевірити в лабораторії на кожному ринку.
Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, де купувати овочі, як правильно їх вибирати та на що варто звертати увагу.