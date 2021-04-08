Утром 8 апреля на Донбассе в результате обстрела российских наемников погиб украинский военный. Стало известно, что им стал молодой военнослужащий из Николаевской области.
Николаевская областная государственная администрация на своей странице в Facebook отметила, что погибший военный — Юшко Денис Павлович, родившийся 31 мая 1998 года.
Мужчина во время исполнения служебных обязанностей, защиты суверенитета и территориальной целостности Украины получил огнестрельное пулевое ранение головы. К сожалению, ранение оказалось несовместимым с жизнью.
Отмечается, что мужчина был матросом воинской части А2802 (36 отдельная бригада морской пехоты).
Военный — житель села Новобогдановка Николаевского района. Облгосадминистрация выражает искренние соболезнования родным и близким героя.
На Донбассе погиб военный
Утром 8 апреля в результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб украинский военный. Российские наемники обстреляли позиции наших защитников неподалеку населенных пунктов Пески и Водяное.
Отмечается, что военнослужащий получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью. Командование выражает свои соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.
Фото: Штаб ООС