Утром 8 апреля на Донбассе в результате обстрела российских наемников погиб украинский военный. Стало известно, что им стал молодой военнослужащий из Николаевской области.

Николаевская областная государственная администрация на своей странице в Facebook отметила, что погибший военный — Юшко Денис Павлович, родившийся 31 мая 1998 года.

Мужчина во время исполнения служебных обязанностей, защиты суверенитета и территориальной целостности Украины получил огнестрельное пулевое ранение головы. К сожалению, ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Отмечается, что мужчина был матросом воинской части А2802 (36 отдельная бригада морской пехоты).

Военный — житель села Новобогдановка Николаевского района. Облгосадминистрация выражает искренние соболезнования родным и близким героя.

На Донбассе погиб военный

Утром 8 апреля в результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб украинский военный. Российские наемники обстреляли позиции наших защитников неподалеку населенных пунктов Пески и Водяное.

Отмечается, что военнослужащий получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью. Командование выражает свои соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

Фото: Штаб ООС