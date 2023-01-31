НКРЭКУ оштрафовала четыре облэнерго: Ущаповский объяснил за что и дал совет ДТЭК

На открытом заседании 30 января Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) оштрафовала Львовоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, Полтаваоблэнерго и ДТЭК Киевские региональные электросети за ненадлежащее информирование потребителей о графиках отключения света.

Глава НКРЭКУ Константин Ущаповский в комментарии ведущей Вікна-новини Яне Брензей в эфире телемарафона рассказал, за что конкретно наложены штрафы на облэнерго.

— Проверки со стороны Комиссии происходят только по жалобам потребителей. Поэтому наше вчерашнее решение заключалось в том, что нами выявлен ряд недостатков, и они заключаются исключительно в недостаточном уровне информирования и освещения информации о наличии света в жилищах, — подчеркнул он.

В то же время Ущаповский отметил, что после проверок, которые сейчас проводятся регулярно, некоторые облэнерго показали 100% соответствие нормам – это Черкассыоблэнерго и Прикарпатьеоблэнерго.

Он также пояснил, возможно ли точно спланировать графики, поскольку ситуация в результате обстрелов в областях отличается:

— Мы не можем исключить, что будут какие-то аварийные случаи с повреждением оборудования, поэтому какие-то локальные случаи с несовпадением графиков могут быть. Но массово такого быть не может. Если облэнерго правильно спланировало отключение и соблюдение лимитов, все должно проходить согласно плану.

Кроме того, глава НКРЭКУ прокомментировал заявление ДТЭК о том, что они будут оспаривать в суде несправедливые, по их мнению, штрафы.

— ДТЭК имеет право пойти в суд, но на фоне всего этого мы наблюдаем определенный общественный интерес, поэтому я хотел сказать, что вместо того, чтобы тратить деньги на услуги адвокатов и судебные сборы, компания лучше бы вложила их в ремонт поврежденного оборудования для быстрейшего восстановления электросетей, — сказал Ущаповский.

Размер штрафа для Львовоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго и Полтаваоблэнерго — 85 тыс. грн, для ДТЭК Киевские региональные электросети — 170 тыс. грн.

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