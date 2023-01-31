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НКРЕКП оштрафувала чотири обленерго: Ущаповський пояснив за що та дав пораду ДТЕК

Валентина Летяк редакторка стрічки Яна Брензей Ведуча Вікна Новини

На відкритому засіданні 30 січня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оштрафувала Львівобленерго, Закарпаттяобленерго, Полтаваобленерго та ДТЕК Київські регіональні електромережі за неналежне інформування споживачів щодо графіків відключення світла.

Очільник НКРЕКП Костянтин Ущаповський в коментарі ведучій Вікна-новини Яні Брензей в ефірі телемарафону розповів, за що конкретно накладено штрафи на обленерго.

– Перевірки з боку Комісії відбуваються лише за скаргами споживачів. Тому наше вчорашнє рішення полягало в тому, що нами виявлено ряд недоліків, і вони полягають виключно в недостатньому рівні інформування і висвітлення інформації щодо наявності світла в помешканнях, – наголосив він.

Водночас Ущаповський зауважив, що після перевірок, які наразі проводяться регулярно, деякі обленерго показали 100% відповідність нормам – це Черкасиобленерго та Прикарпаттяобленерго.

Він також пояснив, чи можливо точно спланувати графіки, адже ситуація внаслідок обстрілів в областях різниться:

– Ми не можемо виключити, що будуть якісь аварійні випадки з пошкодженням обладнання, тому якісь локальні випадки з неспівпадінням графіків можуть бути. Але масово такого бути не може. Якщо обленерго правильно спланувало відключення і дотримання лімітів, все має проходити згідно з планом.

Окрім того, глава НКРЕКП прокоментував заяву ДТЕК про те, що вони оскаржуватимуть в суді несправедливі, на їхню думку, штрафи.

– ДТЕК має право піти до суду, але на тлі всього цього ми спостерігаємо певний суспільний інтерес, тому я хотів сказати, що замість того, аби витрачати гроші на послуги адвокатів та судові збори, компанія краще б вклала їх у ремонт пошкодженого обладнання для найшвидшого відновлення електромереж, – сказав Ущаповський.

Розмір штрафу для Львівобленерго, Закарпаттяобленерго та Полтаваобленерго – 85 тис. грн, для ДТЕК Київські регіональні електромережі – 170 тис. грн.

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За несправедливі графіки відключення електрики оштрафовано три обленерго – НКРЕКП

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