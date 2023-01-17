За несправедливые графики отключения электричества оштрафованы три облэнерго — НКРЭКУ

Январь, 17 в 16:59

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проверила Винницаоблэнерго, Черновцыоблэнерго и Волыньоблэнерго из-за многочисленных жалоб потребителей на несоблюдение графиков отключений света.

Во время внеплановых выездных проверок в течение ноября — декабря 2022 года выявлено, что эти три облэнерго “распределяли участие потребителей в мероприятиях по разгрузке энергосистемы (графиках отключения) неравномерно, без соблюдения принципа социальной справедливости”.

В НКРЭКУ также заявили, что эти энергокомпании ненадлежащим образом информировали потребителей о перерывах в электроснабжении, в частности, через собственные сайты.

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Поэтому регулятор назначил трем облэнерго санкции в виде штрафа в размере 85 тыс. грн и обязал в дальнейшем придерживаться справедливых графиков отключений, а также требований по надлежащему информированию потребителей о перерывах в электроснабжении.

Кроме того, на руководителей этих облэнерго наложены административные взыскания в виде штрафа в размере 1 700 грн.

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В конце 2022 года Государственная инспекция энергетического надзора во время первого этапа внеплановых проверок операторов системы распределения (облэнерго) зафиксировала 193 нарушения при применении графиков отключений света.

Лидерами по выявленным нарушениям тогда были Волыньоблэнерго, ДТЭК Киевские региональные электросети, Полтаваоблэнерго, ДТЭК Киевские электросети, Тернопольоблэнерго и Черниговоблэнерго.

Источник: НКРЭКУ