Ногу вкоротили на 8 см: на дитину в Ужгороді впало зрізане дерево

Комунальники, які скалічили ужгородську школярку, напередодні під час суду визнали свою провину.

13-річна Аніта пережила 27 складних операцій і поки не може нормально ходити. Ногу вкоротили на 8 сантиметрів. На дівчинку впало дерево, яке зрізали озеленювачі.

Вони не дотрималися правил безпеки. А тепер, хоч провину і визнають, наполягають – це фатальний збіг обставин. Родині, як обіцяли, не допомагають. А важко травмована дитина, аби повернутися до нормального життя, потребує дорогих операцій.

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Стара тополя просто розтрощила кістки її лівої ноги. У рвану рану потрапив бруд. Почався некроз. Місцеві медики врятували ногу від ампутації. Але вкоротили її на вісім сантиметрів.

Чому комунальники не дотрималися правил безпеки, не обгородили територію, де зрізали дерева, не пояснюють. Захисник обвинувачених вимагає від суду застосувати до них амністію.

Нагадаємо, зі столичними переходами справжня біда – ними реально страшно ходити. Увесь час боїшся, що на тебе ось-ось щось впаде, або вночі у темряві нападе.

Опубліковано Жовтень, 04 в 10:50



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