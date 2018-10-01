Страшно ходить: когда отремонтируют подземные переходы в Киеве

Со столичными переходами настоящая беда – ими реально страшно ходить. Все время боишься, что на вот-вот что-то упадет, или ночью в темноте нападут.

Некоторые переходы с февраля стоят с разбитыми МАФами, без света, кучами мусора и хлама. Произошла и другая неприятность: теперь на освобожденных площадях поселились бездомные.

Вопрос выделения средств на ремонт подземных переходов не решен.

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Год назад столичные чиновники обещали передать все переходы на баланс одного предприятия, которое и наведет порядок. Но до сих пор этого не произошло. Правда, постепенно столичные переходы меняются, по крайней мере, в центре.

Всего в столице около двух сотен подземных переходов. В центре – по лучше, а на окраинах – уязвимых могут испугать. Они нуждаются в постоянном уходе и порядке.

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Опубликовано Октябрь, 01 в 11:26



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