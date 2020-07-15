Норма воды и лучшие фрукты: топ-7 мифов о правильном питании

Ежедневно от диетологов мы слышим о новых шокирующих фактах. Продукты, которые мы потребляли с детства, на самом деле, вредные для организма: под запретом молоко, долгое время мы даже не подозревали, что такое глютен, а сейчас охотно отказываемся от хлеба.

Сахар вызывает зависимость, а мед, разведенный в горячем чае хуже яда. Зато день проходит зря, если не выпить не менее 2,5 литра воды. Мы расспросили специалистов, действительно ли стоит доверять модным правилам здорового питания.

С водой все индивидуально. Так успокаивают медики тех, кто силой вливает в себя жидкость. Ибо оказывается, универсальной дозы, необходимой каждому из нас, не существует. Пить жидкость нужно ровно столько — сколько вы хотите.

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Молоко действительно вредно — отмечают специалисты. Но только для тех, у кого лактозная недостаточность. Для остальных людей угрозы здоровью нет.

Ограничивая кисло-молочную продукцию, мы не будем получать столько кальция, сколько нам нужно. И если мы не получаем кальций оттуда, нам нужно его принимать в таблетках тогда. Потому что из растительной пищи мы получаем минимально, — Мария Черенько, врач-эндокринолог.

О зависимости, которую вызывает сахар, знают все. Но не все так плохо. Медики не призывают от него отказываться, только рекомендуют ограничить количество потребленного. По данным ВОЗ, сахар должен составлять не более 10% от калорийности рациона. А если все-таки хочется подсластить напиток, можно заменить его натуральным подсластителем, который намного полезнее — медом.

Да и здесь не все так однозначно, столичные ученые опровергают факт, что мед ядовит, если положить его в горячий чай. Максимум — вы просто не получите полезных питательных веществ.

А кому хочется насытить организм витаминами, медики советуют, в неограниченном количестве, все же сезонные фрукты безлимитно не потреблять.

Хочется похудеть — не ищите волшебный продукт, который ускорит обмен веществ. Это тоже очередной миф. И самое важное — не доверяйте самозваным инстаспециалистам. Единого рецепта не существует, уверены ученые. Но действенный совет — заниматься спортом и заботиться о здоровом сне.

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