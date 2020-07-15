Норма води та найкращі фрукти: топ-7 міфів про правильне харчування

Щодня від дієтологів ми чуємо про нові шокуючі факти. Продукти, які ми споживали з дитинства, насправді, шкідливі для організму: під забороною молоко, довший час ми навіть не підозрювали, що таке глютен, а зараз залюбки відмовляємось від хлібу.

Цукор викликає залежність, а мед, розведений у гарячому чаї гірше отрути. Натомість, день минає дарма, якщо не випити щонайменше 2,5 літри води. Ми розпитали фахівців, чи дійсно варто довіряти модним правилам здорового харчування.

З водою усе індивідуально. Так заспокоюють медики тих, хто силоміць вливає у себе рідину. Бо виявляється, універсальної дози, потрібної кожному з нас, не існує. Пити рідину треба рівно стільки – скільки ви хочете.

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Молоко дійсно шкідливе – наголошують фахівці. Але лише для тих, хто має лактозну недостатність. Для решти людей загрози здоров’ю немає.

Обмежуючи кисло-молочну продукцію, ми не будемо отримувати стільки кальцію, скільки нам потрібно. І якщо ми не отримуємо кальцій звідти, нам потрібно його приймати у таблетках тоді. Тому що з рослинної їжі ми отримуємо мінімально, – Марія Черенько, лікар-ендокринолог.

Про залежність, яку викликає цукор, знають усі. Та не все так погано. Медики не закликають від нього відмовлятись, лише рекомендують обмежити кількість спожитого. За даними ВООЗ, цукор має становити не більше 10% від калорійності раціону. А якщо таки кортить підсолодити напій, можна замінити його натуральним підсолоджувачем, який набагато корисніший – медом.

Та і тут не все так однозначно, столичні науковці спростовують факт, що мед отруйний, якщо покласти його у гарячий чай. Максимум – ви просто не отримаєте корисних поживних речовин.

А кому кортить наситити організм вітамінами, медики радять, в необмеженій кількості, все ж сезонні фрукти не споживати.

Кортить схуднути – не шукайте чарівний продукт, що пришвидшить обмін речовин. Це теж черговий міф. І найважливіше – не довіряйте самозваним інстафахівцям. Єдиного рецепту не існує, упевнені науковці. Але дієва порада – займатися спортом та дбати про здоровий сон.

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