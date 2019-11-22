Новая таможня – онлайн. Нефьодов объявил о запуске электронной системы жалоб

Украинская таможня запустила онлайн-систему жалоб. Об этом в Facebook сообщил глава ведомства Максим Нефьодов.

Глава Гостаможслужбы обещает, что ответы будут по сути и человеческим языком. Система Новая таможня пока работает в тестовом режиме. Чтобы оставить жалобу, на сайте нужно зарегистрироваться.

Читайте: Обувь за $1 и iPhone вместо плитки – Нефьодов о контрабанде и запуске Новой таможни

Рассматривать обращения до пяти рабочих дней. Причем пользователь сможет следить за статусом своей заявки. Нефьодов добавил, что с декабря планирует интегрировать систему в общий Контактный центр Кабмина.

Напомним, в партии Слуга народа признают, что проблемы на таможне есть, потому что якобы нет желающих ехать за тысячу километров в условные 20 тыс. грн зарплаты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.