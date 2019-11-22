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Нова митниця – онлайн. Нефьодов оголосив про запуск електронної системи скарг

Українська митниця запустила онлайн-систему скарг. Про це у Facebook повідомив голова відомства Максим Нефьодов.

Очільник митної служби обіцяє, що відповіді будуть по суті і людською мовою. Система Нова митниця поки працює в тестовому режимі. Щоб залишити скаргу, на сайті потрібно зареєструватися.

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Розглядатимуть звернення до п’яти робочих днів. При чому користувач зможе стежити за статусом своєї заявки. Нефьодов додав, що з грудня планує інтегрувати систему в спільний Контактний центр Кабміну.

Нагадаємо, у партії Слуга народу визнають, що проблеми на митниці є, бо нібито немає бажаючих їхати за тисячу кілометрів на умовні 20 тис. грн зарплати.

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