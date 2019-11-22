В партии Слуга народа признают, что проблемы на таможне есть, потому что якобы нет желающих ехать за тысячу километров в условные 20 тыс. грн зарплаты.

Народный депутат от Слуги народа Елизавета Богуцкая говорит, что очень сложно найти честных людей, которые готовы работать на таможне.

– У меня такой вопрос. Скажите, кто из вас готов стать таможенником на зарплату 20 тыс. грн (это условно, я не знаю сколько)? Вот кто из вас готов сейчас оставить семью и поехать, скажем, за 1 000 км на таможню? Вам дадут хорошую комнату в общежитии или в гостинице, – написала она.

Богуцкая признает, что таможенники действительно “зажрались”.

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– На вопрос “А где взять нормальных?”, – хочу ответить: да вот они, – добавила нардеп.

Напомним, ранее глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил, что 500 сотрудников уже уволили, а в 2020 году всех, кто остался, ждет переаттестация.

Источник: Єлизавета Богуцька