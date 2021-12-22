Новые гибридные атаки РФ на Украину: Москва обвинила Киев и НАТО в провокациях

В России разгорается паника вокруг надуманных провокаций НАТО и Украины.

21 декабря Кремль заявил о подготовке таких провокаций с химическим оружием.

Президент России Владимир Путин накануне сказал, что американцы намеренно наращивают военное присутствие на границах РФ, а потому “нам дальше некуда отступать”.

22 декабря тему продолжил глава МИД России Сергей Лавров. Так, он недвусмысленно напомнил Украине, что у России есть возможность ответить военно-техническим путем на любые “провокации”.

Происходящее может быть признаком нагнетания обстановки для прикрытия планов самой Москвы.

О вероятной российской агрессии и реакции Запада на происходящее – читайте в материале Фактов ICTV.

Кремль ежедневно увеличивает ставки в гибридных атаках на Украину. МИД России не устает призывать Запад разделить Европу на зоны влияния и ультимативно требует, чтобы Украину не принимали в НАТО.

Одновременно РФ демонстративно звенит оружием вокруг украинских границ и наращивает военное присутствие. По оценкам СНБО, там уже находится 100-тысячная российская армия.

При этом российские руководители выставляют себя чуть ли не миротворцами и жертвами американской политики.

В то же время, со стороны Кремля идут угрозы о вторжении – ведь там заявляют о военно-техническом “ответе” Западу.

– Путин сказал очень четко на коллегии Министерства обороны: у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить надлежащий, в том числе военно-технический ответ на любые провокации, – заявил министр иностранных дел России Лавров.

Украина и Запад призывают Россию прекратить агрессию и сесть за стол переговоров

На вчерашнее заявление российского министра обороны Сергея Шойгу о том, что якобы 120 американских военных наемников привезли на восток Украины химическое оружие и готовят провокацию, украинский МИД ответил – это массированная дезинформация.

Минобороны США и американский Госдепартамент тоже отвергли упреки Кремля.

В Вашингтоне призвали Москву снизить напряженность и отвести войска от украинской границы

– Сначала мы должны увидеть дипломатический прогресс и шаги назад со стороны России. Кремль должен отвести свои войска. В таких обстоятельствах гораздо уместнее вести разговор, чем в условиях эскалации, – сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

США также предупредили, что могут ограничить поставку смартфонов, основных компонентов самолетов и автомобилей в Россию, если Путин нападет на Украину.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации президента США.

В то же время Силы быстрого реагирования НАТО в Европе уже в состоянии повышенной боевой готовности. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

Шесть с половиной тысяч бойцов готовы развернуться за 5 дней. Возглавляет группу Турция.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.