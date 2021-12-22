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Факти / Відео / Анастасія Гевко

Нові гібридні атаки РФ на Україну: Москва звинуватила Київ та НАТО в провокаціях

Анна Боль Журналістка Факти ICTV Анастасія Гевко редакторка стрічки

У Росії розгорається паніка навколо надуманих провокацій НАТО і України. 

Так, 21 грудня Кремль заявив про підготовку таких провокацій з хімічною зброєю.

Президент Росії Володимир Путін напередодні сказав, що американці навмисне нарощують військову присутність на кордонах РФ, а тому “нам далі нема куди відступати”. 

22 грудня тему продовжив голова МЗС Росії Сергій Лавров. Так, він недвозначно нагадав Україні, що Росія має можливість відповісти військово-технічним шляхом на будь-які “провокації”. 

Те, що відбувається, може бути ознакою нагнітання обстановки для прикриття планів самої Москви. 

Про ймовірну російську агресію та реакцію Заходу на те, що відбувається – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Кремль щодня підвищує ставки у гібридних атаках на Україну. МЗС Росії не втомлюється закликати Захід розділити Європу на зони впливу і ультимативно вимагає, аби Україну не приймали у НАТО. 

У той же час РФ демонстративно брязкає зброєю довкола українських кордонів і нарощує військову присутність. За оцінками РНБО, там уже знаходиться стотисячна російська армія. 

При цьому російські керманичі виставляють себе ледь не миротворцями і жертвами американської політики. 

Водночас з боку Кремля йдуть погрози про вторгнення – адже там заявляють про військово-технічну “відповідь” Заходу.

– Путін сказав дуже чітко на колегії Міністерства оборони: у нас є всі необхідні можливості, щоб забезпечити належну, в тому числі військово-технічну, відповідь на будь-які провокації, – заявив міністр закордонних справ Росії Лавров.

Україна та Захід закликають Росію припинити агресію і сісти за стіл переговорів

На вчорашню заяву російського міністра оборони Сергія Шойгу про те, що нібито 120 американських військових-найманців привезли на схід України хімічну зброю та готують провокацію, українське МЗС відповіло – це масована дезінформація.  

Міноборони США та американський Держдепартамент теж відкинули закиди Кремля. 

У Вашингтоні вкотре закликали Москву знизити напруженість та відвести війська від українського кордону

– Спочатку ми маємо побачити дипломатичний прогрес і кроки назад з боку Росії. Кремль має відвести свої війська. За таких обставин набагато доречніше вести розмову, ніж в умовах ескалації, – сказав державний секретар США Ентоні Блінкен.

Також США попередили, що можуть обмежити поставку смартфонів, основних компонентів літаків та автомобілів у Росію, якщо Путін нападе на Україну.

Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на представника адміністрації президента США.

Сили швидкого реагування НАТО у Європі вже у підвищеній бойовій готовності. Про це повідомляє німецьке видання Die Welt.

Шість з половиною тисяч бійців готові розгорнутися за 5 днів. Очолює групу Туреччина. 

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