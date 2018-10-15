Отношения по военному уставу – история любви командира и волонтера на Передовой

Связь с родными чуть ли не самое главное на фронте для украинских солдат – ведь очень важно чувствовать, что в тылу все спокойно. В Фактах ICTV история одной семьи, которая родилась на передовой.

Она волонтер, он солдат. Уже длительное время они не видят друг друга и все, что их сейчас объединяет – любовь и телефонные звонки.

Когда началась война, Богдана отправили на Донбасс в 1-й батальон 72-й бригады, был в окружении. Первый обстрел дальнего 14-го запомнится навсегда.

Затем были больше года под Авдеевкой, мощные бои зимой 2017 года, далее – подступы к Горловки. Район, в котором стояла рота Богдана всегда была среди горячих точек на передовой.

На таком моменте, как прощание с погибшим побратимом, война подарила командиру будущую жену, а потом и сына.

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На свадьбу летом 2017 года Богдан ехал прямо с передовой. За три дня до важнейшего дня они с Ольгой перевернули горы, чтобы успеть все.

Теперь семья Богдана живет по военному порядку, 30 дней отпуска делится в течение года на 3 части и обязательные телефонные разговоры два раза в день.

Напомним, почти сотня кадетов, будущего военной элиты государства, составили торжественную присягу на верность украинскому народу.

Опубликовано Октябрь, 15 в 14:48



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