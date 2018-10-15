Обстреливают жителей для развлечений: местные об активизации боевиков

Террористы продолжают стрелять по мирному населению. В частности, на Приморском направлении под огнем оказался населенный пункт Чермалык.

Как говорят местные жители, боевики и российские оккупанты выпускают автоматные и пулеметные очереди по поселку – просто для развлечения. Накануне, от попадания трассирующих пуль, полностью выгорел контейнер, который использовали, как магазинчик для продажи одежды.

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Людей спасло лишь то, что обстрел был утром, и у магазина никого не было.

Привыкнуть к такой жизни невозможно. Как невозможно понять, зачем оккупанты продолжают обстреливать дома. Ведь никаких военных подразделений здесь нет.

Напомним, враг не прекращает атаковать наши позиции. За сутки зафиксировано 23 обстрелы. Среди украинских воинов есть раненые. Российские наемники активно применяют тяжелые минометы.

Опубликовано Октябрь, 15 в 20:18



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