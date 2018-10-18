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Нові хімічні бомби Кремля на Донбасі: годинами тліють та пускають дим

На Донбасі окупанти почали використовувати якусь новітню російську зброю.Уламки дивних снарядів годинами тліють на сонці та дивно переливаються.

– Уламки вже сім днів лежать, і кожен день ми помічаємо, як вони випаровуються. Вони лежать на сонці – і видно, що від них йдуть випаровування. Воно як хмара диму, – говорять бійці.

Українська сторона не використовує жодних хімічних боєприпасів. Але, як кажуть наші військові, із адекватною відповіддю не баряться.

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До слова, як кажуть місцеві жителі, бойовики та російські окупанти випускають автоматні та кулеметні черги по селищу – просто для розваги.

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