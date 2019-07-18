Новые лидеры 2: кто будет бороться за выход в финал

Соревнование за миллион продолжается. 18 июля вечером страна узнает имена финалистов телепроекта Новые лидеры 2.

На этой неделе за главный приз и возможность воплотить свою идею будут бороться пятеро участников. Их выбрали из полусотни претендентов. Лидеры доказали важность своего замысла и уже прошли испытания детектором лжи. Каждый раз они доказывают, что их идеи способны изменить страну.

На острые вопросы касаемо госслужбы отвечал мэр Черткова Владимир Шматько. Он хочет создать крупный индустриальный парк в западной Украине и развить бизнес-инкубаторы для предпринимателей.

Тест на честность прошла и юрист Оксана Жолнович. Она стремится реанимировать трудовой кодекс, чтобы украинцы работали дома, а не за границей.

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Стратегические изменения новые лидеры видят в разных сферах. Правозащитница Ирина Шиба разработала законопроект, по которому украинских судей должны избирать прозрачно.

За открытую деятельность чиновников борется и киевлянин Алексей Паращенко. Он стремится создать единую базу данных для отечественных спортивных организаций. В системе те фиксировали бы сколько и на что именно тратят бюджетные средства.

А вот Евгений Осипчук хочет помочь детям из интернатов. Жалуется, что информации о проблемах воспитанников не хватает, детей оставили один на один со своими проблемами.

Позади 2 напряженных эфира, десятки провокационных вопросов и не менее весомых аргументов. На прошлой неделе проект покинули еще двое участников.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Новых лидеров проверили на полиграфе.

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