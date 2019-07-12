Откаты, неуплаченные налоги и титушки: Новых лидеров проверили на полиграфе

Не соврать детектору лжи. Участники проекта Новые лидеры прошли через один из самых сложных тестов.

Мэр Чорткова Владимир Шматько верит: можно сделать так, чтобы украинцы не искали счастья за рубежом. По работу не берет взяток, живет на 19 тысяч и утверждает, что не получал откаты.

Эксперты в студии признают: быть эффективным и вообще ничего не нарушить – в нашей стране пока невозможно. Вот полиграф ловит на лжи Валерию Ионан. В 28 лет она крайне успешный бизнесмен и готова строить консалтинговую зону для предпринимателей. Но полиграф выяснил – были проблемы с налогами.

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Спорить с детектором готова Ирина Шиба. Она проверяет судей на доброчесность и стремится обновить весь судейский корпус. Но вот полиграф считает, что Ирина делала подарки своим преподавателям.

Адвокат и преподаватель Оксана Жолнович хочет, чтобы украинцы работали по новому трудовому кодексу, который бы защищал их права. А вот Алексей Паращенко мечтает, чтобы нация была спортивной, отвечать же детектору пришлось о титушках.

Полиграфолог признался: аппарат точный только на 93-93%, потому что организм человека, не машина. Кристально честными аппарат считает только двух участников. Ни разу не соврал Евгений Осипчук, который хочет создать реестр детей в интернатах.

Также нечего скрывать прежнему следователю, затем – узнику и экс-преступнику Александру Гатиятуллину. Говорит, по кривой дорожке пошел из-за проблем в колонии.

Сейчас он борется с пытками в местах несвободы. Правда, украинцы, в итоговом голосовании решили: за победу дальше не бороться ни он, ни Валерия Ионан. Оба и дальше будут работать над проектами и относятся к поражению спокойно.

Уже в следующий четверг пятеро победителей, которым общаться с полиграфом понравилось, будут бороться за вознаграждение в полуфинале.

Напомним, 21 участник проекта Новые лидеры вошел в списки политических партий на парламентских выборах в 2019 году.

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