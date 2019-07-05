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Новые лидеры 2: как прошел первый прямой эфир и кто покинул проект

Первый прямой эфир Новых лидеров 2 на ICTV разделил ТОП-8 на две партии – желтых и синих с задачей разработать три самые необходимые реформы для Украины. Интрига заключалась в том, что каждый из четырех участников команды продвигал свой профильный проект, поэтому один должен был уступить свою идею.

С самого начала в команде желтых бушевали страсти. Но овладев собой, желтые сошлись на реформе управления с децентрализацией, реформе правоохранительных органов и качества продуктов и воды.

В партии синих наоборот – все слаженно и доброжелательно. Без споров и страстей синие взялись реформировать суды, проводить экономическую реформу и не забыли о равных возможностях для всех украинцев.

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Пораженный такой идиллией, ведущий Павел Казарин не смог скрыть и «разочарования».

– Ни одна из партий не предлагает мне гречку, поэтому я даже не знаю кого поддерживать, потому что это вопреки традициям в стране, – отметил ведущий Павел Казарин.

После всех баталий и оценок, зрители в студии определили, что синие были убедительнее. Поэтому все участники команды остаются в проекте. Решением зрительской аудитории были удивлены эксперты, потому что считали, что победят желтые.

Путем опроса команды желтых, Валерия Иоанан и Максим Несмеянов стали самыми слабыми в первом прямом эфире. И уже через СМС-голосование зрителей стало известно, что Максим Несмеянов, который боролся за права потребителей, покидает проект.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, кто прошел в восьмерку Новых лидеров.

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