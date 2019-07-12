Нові лідери 2: найближчі плани учасників, які покинули проект

Змагання за мільйон гривень на втілення ідеї, потрібної країні, у самому розпалі. Із топ-8 Нових лідерів наступного тижня продовжать гонку лише п’ятеро. Троє з них – зійшли з дистанції. Це Максим Несміянов, Валерія Іонан та Олександр Гатіятуллін. Та боротьба за втілення свого проекту в життя для них на цьому не закінчується.

Усі троє обіцяють: ідеї, з якими йшли на Нові лідери, таки реалізують, адже вони вже довели, що їхні проекти актуальні, важливі і дуже потрібні.

Максима Несміянова називають головним болем несумлінних продавців. Уже понад 5 років він викриває неякісний товар і бореться за права споживачів. Максим каже: нині споживач фактично беззахисний, навіть коли його відверто труять небезпечною продукцією.

Він розуміє, що швидко досягти результатів не вдасться. Але налаштований на відчайдушну боротьбу. І проект Нові лідери – частина стратегії. Сюди Максим прийшов, аби навчити українців в усіх регіонах захищати свої права. А ще – змусити органи влади нарешті суворіше контролювати дотримання цих прав.

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А Олександр Гатіятуллін бореться за права ув’язнених. Уже сім років їздить місцями несвободи і фіксує порушення. Хоче повністю змінити систему, адже нині в Україні немає ефективного порядку протидії катувань у тюрмах. І щодня від нелюдського поводження і тортур страждають люди.

Олександр започаткував рух Україна без тортур. І хоч мільйон для розвитку свого проекту йому виграти не вдалося, він не зупиниться на втіленні ідеї в життя. Вже має чіткий план дій на найближчі 3 роки.

Валерія Іонан – бізнесвумен, керівниця кількох успішних компаній. Їй вдалося збудувати бізнес і тепер вона хоче допомагати в цьому іншим підприємцям. Пропонує створити окремий простір, де кожен початківець зможе проконсультуватися з фахівцями різних напрямків. Валерія вірить, що така ідея точно зацікавить українців.

Свої напрацювання усі троє учасників нових лідерів називають не одноденними ініціативами, а глобальними місіями. Які будуть жити і поза проектом. Адже це ті ідеї, які точно зможуть змінити країну на краще.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як пройшов перший прямий ефір Нових лідерів і хто залишив проект.

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