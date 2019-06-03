Туристический кластер в Залещиках – программа Аллы Квач на Новых лидерах 2

Сохранение природных, исторических и культурных сокровищ – все это часть проекта, с которым на Новые лидеры пришла Алла Квач. Четыре года она руководит небольшим, но уникальным городком на Тернопольщине – Залещики. Когда-то это была украинская Ривьера, ныне – мизерный бюджет, разрушенные пляжи и отсутствие очистных сооружений.

Город имеет множество проблем, но обладает невероятным туристическим потенциалом. Алла Квач меняет Залещики. И имеет четкий план, как это может повлиять на другие города.

Рабочий день у Аллы Квач начинается с совещания. Фиолетовое поле в парке, прокат и организация веломаршрутов, создание молодежного правительства и продвижение Залещиков – некогда туристической жемчужины Галичины. И советуется мэр об этом с детьми.

Все их идеи реальные и нужные. На их воплощение из городского бюджета выделили 100 тыс грн, столько же дает Британский совет.

Читайте: Прозрачное финансирование спортивных учреждений: программа Алексея Паращенко в Новых лидерах 2

Единственный на территории западной Украины город со средиземноморским климатом имеет мизерный бюджет. Денег на спасение города катастрофически не хватает. Но уже удалось восстановить Верхний и Нижний парки. И обустроить место для кемпинга – здесь можно разложить палатку, отдохнуть и подзарядить телефон.

Залещики известны миру из-за невероятной панорамы с правого берега Днестра. Сам городок имеет интересную средневековую архитектуру – костел, синагога, двухэтажный кирпичный дворец с уникальной колоннадой. Теперь восстанавливают подземные туннели.

Украина имеет богатейший туристический потенциал – например, неподалеку Залещиков можно полюбоваться самым большим в Европе равнинным водопадом Джуринским, пещерой Вертеба, или языческим храмом в селе Монастирок. Но мы не умеем на туризме зарабатывать.

Поэтому Алла Квач и отправилась на Новые лидеры чтобы презентовать свою идею – создание туристического кластера, где можно и красотой насладиться, и комфортно отдохнуть, и вкусно поесть. Пропаганда зеленого, активного и экологического туризма – важные пункты в проекте Аллы Квач, которая верит, что туризм, как и экологическое производство, помогут Залещикам вернуть утраченную курортную славу.

К слову, Факты ICTV рассказывали о программе Павла Богомазова на Новых лидерах 2.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.