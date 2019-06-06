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Нові лідери 2: проект Дорога життя від Миколи Мединського

Погані дороги – болюча і давня проблема нашої країни. Головна причина – це не тільки корупція на місцях, але й недостатня активність громад, які не тиснуть на владу.

Навчити людей, як боротися за хороші дороги, береться новий лідер Микола Мединський.

Його проект Дорога життя – це координаційний центр мережі громадських організацій по всіх областях України, котрі борються за покращення стану автомобільних доріг.

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Мета – навчити громади на місцях впливати на державні органи у вирішенні питання поганого стану доріг та підтримати їх у проведенні громадських акцій, складанні юридичних документів та інформаційному висвітлені їх боротьби.

До слова, учасник Нових лідерів 2 В’ячеслав Когут прийшов на програму з ідеєю реінтеграції ув’язнених.

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